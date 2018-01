E’ previsto per domani il ritorno dei giocatori dalle vacanze invernali e la Reggina riprenderà a lavorare in vista della sfida con la Paganese prevista per il 21 gennaio.

In attesa della ripresa del campionato gli allenamenti potrebbero proporre diverse novità.

Primo fra tutti già domani potrebbe allenarsi il nuovo acquisto Gennaro Armeno.

Qualche test tattico, poi, farebbe da subito capire chi è già fuori dal progetto ed è destinato andare via.

Secondo le notizie in possesso tutto l’organico (anche quelli vicini all’addio) sarà presente a Reggio Calabria domani.

L’occasione, inoltre, sarà propizia per tornare a testare quello che sembra un possibile e probabile cambio di modulo: dal 4-3-1-2 si potrebbe passare al 3-5-2.