La Reggina, in questa fase del calciomercato, ha sondato diversi profili nei ruoli che sono quelli individuati dal coordinatore dell’area tecnica Salvatore Basile e dal tecnico Maurizi.

Sono stati annunciati almeno tre- quattro rinforzi (leggi qui) e tra questi c’è un difensore centrale che sarà acquistato sul mercato.

Sono tanti i profili sondati: Terigi, Panariello e Polverini. Il rallentamento su quest’ultimo e, attualmente, i timidi passi in avanti sugli altri due nascono da un quarto nome: quello di Marco De Vito.

Ha già giocato a Reggio nella scorsa stagione, seppur di Soverato è dichiarato tifoso amaranto, starebbe a sua volta temporeggiando su altre offerte che gli sono arrivate perchè aspetta la Reggina.

Un profilo come il suo, già apprezzato tecnicamente nella passata annata, sarebbe quello ideale, anche per l’immagine che darebbe e per le forte motivazioni con cui arriverebbe.

In un periodo in cui la tifoseria è un po’ sfiduciata dalle prestazioni della squadra sarebbe un calciatore su cui si potrebbe fare sicuro affidamento.

Ad oggi, però, c’è un problema: è sotto contratto con il Monopoli che non lo libera. I pugliesi potrebbero non aver accettato uno scambio con gli uomini in esubero della Reggina.

I prossimi giorni chiariranno se le porte girevoli del mercato accelereranno una trattativa.