La Reggina si tuffa in una settimana che dovrebbe proiettarla a far arrivare in fase avanzata quelli che, per ora, sono stati unicamente dei “pour parler”.

I nomi, al momento, non dovrebbero discostarsi da quelli noti e confermati.

Gli amaranto cercano un difensore centrale e De Vito (leggi qui i dettagli) rischia di essere il nome buono.

Ci sono poi altri due nomi che, al momento, risultano in stand by.

Gennaro Armeno potrebbe arrivare in prestito dal Novara, ma per il momento non si registrano accelerate. Gli amaranto hanno Solerio e Porcino in organico, dovrà probabilmente uscire quest’ultimo perchè si facciano dei concreti passi in avanti per il giocatore che è già stato alle dipendenze di Maurizi e Basile ai tempi di Ischia.

La Camera, invece, si è svincolato dal Partizan Tirana e abbraccerebbe volentieri la possibilità di giocare vicino casa (Messina), per il momento non c’è intesa tra le parti.