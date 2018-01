La Reggina è al centro dell’attenzione anche dei media nazionali per via di una rivoluzione nell’organico che potrebbe presto prendere vita.

Secondo il Corriere dello Sport sono già sicure e partenze a gennaio di Antonio Porcino e Alberto De Francesco, che in realtà sarebbero in scadenza a giugno ma che sono già pronti a fare le valigie.

Il terzo ad andare via, secondo il quotidiano romano, dovrebbe essere Adriano Mezavilla.

Rumors, come anticipato, lo danno ormai vicino alla Juve Stabia.

I tre arrivi sarebbero, sempre secondo il Corriere dello Sport, Giovanni Giuffrida (è giù stato presentato), Giovanni La Camera, entrambi centrocampisti, ed il difensore centrale Dario Polverini.