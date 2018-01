Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino.

A Torino ci è stato anche Nicola Amoruso che l’ha avuto come alleantore a Reggio Calabria.

Insieme alla Reggina hanno scritto pagine memorabili e ai microfoni di calciomercato.it l’ex bomber amaranto ha avuto parole d’elogio: ‘Mazzarri è un allenatore sottovalutato. Con il Napoli ha fatto bene, mentre all’Inter non è capitato nel momento migliore. E’ esperto, ha lavorato anche all’estero e può fare grandi cose con il Torino. Entrare a stagione in corso non è semplice, ma penso possa esere la scelta giusta”.

“Mi viene – prosegue – da ridere quando si parla di lui come un difensivsta. Studia molto l’avversario, ne trova ip unti deboli, tiene la squadra corta e la difesa alta. Se i giocatori lo seguono il Toro farà bene”.

Con Mazzarri gli attaccanti segnano sempre tanto, la coppia Amoruso Bianchi ha fatto la storia a Reggio Calabria: ‘E’ l’allenatore giusto per fare esplodere Belotti’.