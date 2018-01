Il portatale tuttocalciopuglia.com rivela che presto potrebbe essere messa in piedi una trattativa che potrebbe portare ad uno scambio tra la Reggina ed il Monopoli.

Si tratta di un’operazione assolutamente logica e proponibile.

Maesano è in uscita dalla Reggina ed è stato cercato dai pugliesi già in estate, ma non se ne fece nulla anche per la poca convinzione del calciatore a lasciare la sua Reggio Calabria.

Chi, invece, potrebbe tornare in riva allo Stretto è il centrale De Vito.

Sarebbe rimasto già l’anno scorso, oggi la Reggina cerca un difensore.