Jacopo Dall’Oglio è uno dei tanti prodotti del Sant’Agata che ancora oggi gioca nelle massime categorie del calcio italiano. Uno dei tanti ragazzi di Messina e dintorni che ha conosciuto il professionismo nell’odiata (calcisticamente parlando) Reggio Calabria.

Qualche anno fa era addirittura un lusso per la Reggina in Serie C, la sua avventura in amaranto come per Rizzo si concluse tra i fischi in un’annata molto difficile.

E se Rizzo sembra destinato a tornare in Serie C con la Sambenedettese, il classe 1992 (oggi al Brescia) potrebbe ripartire dal Catania dove andrebbe a lottare per la vittoria del campionato.

Sarebbe la prima volta per lui da avversario degli amaranto.