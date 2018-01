La Reggina nel mercato di gennaio sembra aver individuato i tasselli da inserire nell’organico per la prossima stagione. Tra questi sembra esserci un difensore centrale di categoria.

Una casella da riempire che rappresenta un obiettivo generico chiaro per il prossimo calciomercato.

Non sembra riscuotere interesse per il momento Marchetti, in uscita dal Catanzaro e molto raffredata la pista che porta a Polverini, ex Modena.

La pista che, invece, potrebbe diventare calda nei prossimi giorni è quella che porta a Leonardo Terigi.

Classe 1991, 189 cm potrebbe essere l’uomo che fa al caso di Agenore Maurizi.

Attualmente gioca nel Siena, dove non sta trovando molto spazio.

Sul calciatore è forte la concorrenza della Triestina, già beffata però in estate nella corsa a Tulissi.

Restano valide sempre le piste che portano a De Vito del Monopoli (leggi qui) o ad altri giocatori con le stesse caratteristiche.