La Reggina potrebbe salutare già a gennaio Toti Porcino. La società ha fortissima intenzione di far concludere il campionato ad un gruppo che sia al top delle motivazioni, mantenere in squadra dei giocatori in scadenza.

L’agente del calciatore è già al lavoro per trovare squadra ad un calciatore che, allo stato attuale, non ha confermato gli elevati standard di rendimento dell’anno passato.

Oggi la soluzione più probabile è che vada via gratis con sei mesi d’anticipo.

A centrocampo ha convinto poco e oggi Solerio gli è davanti nelle gerarchie come terzino e come quinto a sinistra.

In quella posizione, però, Gennaro Armeno è un nome che sembra destinato a tornare attuale.

Ben conosciuto da Maurizi e Basile dai tempi di Ischia, è attualmente al Novara dove non trova spazio in Serie B.

Il suo contratto scade a giugno ed era già finito a luglio nel mirino degli amaranto (leggi qui).