La Reggina chiude il 2017 vincendo a Catanzaro, il Cosenza continua ad andare alla grande battendo la Paganese, mentre il Rende non ne vuole sapere di fermarsi in questo campionato sorprendente.

L’effetto non può che essere un autentico dominio “calabrese” nella top 11 scelta dal sito specializzato tuttoc.com.

In porta, infatti, c’è spazio per il reggino Cucchietti, la difesa parla quasi totalmente calabrese con Pambianchi (Rende), Dermaku (Cosenza) e Laezza (Reggina).

A centrocampo, invece, c’è spazio per D’Orazio (Cosenza) e Mancosu (Rende).

A guidare l’attacco, invece, c’è Andrea Bianchimano della Reggina