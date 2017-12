“Solo facendo gruppo si possono risolvere i problemi e uscire dalle situazioni difficili. Speravo col cuore che potessimo uscire da un momento difficile, perchè negli ultimi tempi ho subito tante delusioni”.

Così Mimmo Praticò, al termine di Catanzaro-Reggina, commenta la vittoria nel derby degli amaranto ai microfoni di Radio Antenna Febea: “Non ci sono state scintille negli ultimi tempi. Viviamo in un ambiente in cui si parla tanto, spesso bisogna pensare prevalentemente a lavorare e non alle chiacchiere. E’ un concetto che vale per tutti, la nostra città ha bisogno di gente che la spingano verso l’alto. La sofferenza degli ultimi minuti può capirla solo chi ha la Reggina nel cuore. Colgo l’occasione per fare a tutti gli auguri di buon anno”.