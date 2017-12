La Reggina punta sul temperamento di Giovanni Giuffrida. L’ex centrocampista della Vibonese è il primo rinforzo di mercato ed è stato presentato dalla stampa dal presidente Praticò che lo ha definito uno di quegli elementi di cui gli amaranto hanno bisogno.

“Ringrazio il presidente per le belle parole – ha detto – e, pur essendo squalificato, vado in ritiro con la squadra pur avendo ancora una giornata da scontare. Mi sono allenato per conto mio nel periodo in cui ero senza squadra, mi manca un po’ il ritmo partita. Sono pronto a giocare a centrocampo dove il mister me lo chiede. Nel momento in cui vieni contattato da una società che rappresenta una città così importante non puoi che accettare. Questa è una maglia gloriosa ed ho un po’ di emozione”.

Indosserà la maglia numero sedici.