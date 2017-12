La Reggina, nelle ultime ore, si é mossa sul mercato provando a piazzare tre colpi d’esperienza a gennaio.

L’ex centrocampista della Vibonese Giuffrida, svincolato dallo scorso giugno, é già a Reggio Calabria e dovrebbe essere tesserato. Numericamente andrà a sostituire Garufi, infortunato fino a fine stagione.

Il classe ’85 é un mediano dinamico che può assicurare anche esperienza.

Si tratta, invece, con Giovanni La Camera, appena svincolato dal Partizan Tirana. Il centrocampista classe 1983, nativo di Messina, potrebbe presto trovare un accordo con la società amaranto.

Si raffredda, invece, la pista che porta a Dario Polverini.

Il difensore centrale classe 1987, per il momento, é stato protagonista di una trattativa che si é già arenata. Per il momento non se ne fa nulla, tra una decina di giorni chissà.