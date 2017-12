Quello tra Catanzaro e Reggina è un derby che negli ultimi anni si era svuotato di contenuti legati al campanile.

Le ruggini del passato erano state archiviate,comprese quelle legate alla questione capoluogo degli anni ’70.

A far da collante c’erano i buoni rapporti tra gli esponenti del tifo organizzato, le rivalità fortissime contro avversari comuni come Cosenza e Messina.

Sul finire degli anni ’90, però, i giallorossi si presentarono al Granillo con i loro gemellati fiorentini che esposero lo striscione: “Favorite il permesso di soggiorno”.

Si trattò di un episodio che ha generato un malcelato malcontento tra la tifoseria reggina.

I tanti anni senza affrontarsi hanno mantenuto congelate le cose, persino nelle poche occasioni in cui sono avvenuti incontri tra le due compagini.

Persino nello scontro diretto fratricida della passata stagione non era volata una parola contro tra le due tifoserie.

Fino alla gara d Coppa Italia di Serie C che ha inaugurato l’anno calcistico 2016-2017, dove qualcosa deve essersi rotto.

Al Ceravolo, però, non andrà in scena una bella sfida di tifo, dato che la Curva Sud della Reggina ha comunicato il suo scioglimento, almeno per questa stagione ed in attesa di una situazione migliore sotto il profilo dell’organico.

Sono, infatti, centinaia i Daspo che hanno mutilato gli ultras reggini.