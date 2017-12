La Reggina alla fine in ritiro ci andrà. Quello che sembrava un rifiuto (o magari lo era davvero) della squadra si é rivelato in realtà un tentativo di trattativa.

Il gruppo ha chiesto di poter passare il giorno di Natale fuori dal Sant’Agata.

Un diritto che viene riconosciuto alla categoria dei calciatori, in quanto considerabile come il giorno libero dovuto.

La squadra comunque dovrebbe ritrovarsi la sera del 25 per dormire al Sant’Agata o al massimo la mattina di Santo Stefano.