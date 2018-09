Un’altra domenica senza calcio per i tifosi del Crotone, sebbene dopo la sosta l’attesa si protrarrà solo fino a lunedì quando i pitagorici se la vedranno con il Livorno.

Le due squadre incrociano il loro cammino con punti di partenza differenti: retrocessi dalla A i pitagorici, promossi dalla C i labronici.

Vietato, però, sottovalutare la squadra di Lucarelli che per il posticipo di Serie B dovrebbe ritrofvare sia Agazzi, dopo la squalifica, che Diamanti. Recuperi importanti anche in casa rossoblu dove rientra dopo la squalifica Golemic, espulso a Cittadella.

Proprio contro gli amaranto toscani aveva disputato un’ottima sfida in quello che era stato il primo confronto stagionale tra le due compagini, avvenuto in Coppa Italia e conclusosi con l’affermazione calabrese.