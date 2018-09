Il Crotone, dopo il turno di sosta del campionato, sta osservando l’ultimo giorno di riposo voluto da Stroppa. La ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì mattina rappresenta il primo step di avvicinamento ad un appuntamento importante.

La trasferta di Livorno potrebbe essere un primo spartiacque che potrà suggerire quello che è il reale livello dei pitagorici. Contro il Foggia si è vista una squadra in grado di occupare i primi posti della graduatoria, contro il Cittadella all’esordio una formazione dotata di qualità ma non attenta e solida al punto da poter far parte delle primissime.

Al Picchi si affronterà un avversario che ha certamente un livello tecnico inferiore ed è in queste occasioni, soprattutto lontano dalle mura amiche, che si deve dimostrare di che pasta si è fatti.

Tra l’altro gli uomini di Stroppa hanno già giocato e vinto in terra labronica. In quell’occasione il tecnico Lucarelli fu impressionato dalla differenza tra le due squadre, non resta che replicare.