Il Crotone deve gran parte delle sue recenti fortune alla capacità di scovare i migliori talenti tra i giovani o nelle serie inferiori.

Nel corso della sua storia è anche capitato che abbia scelto di affidarsi a calciatori di provata esperienza e che, in stagioni storiche come quella della promozione in Serie A, hanno dato un contributo importante. Basti pensare a Palladini.

Adesso Radio Mercato racconta dell’ipotesi che a vestirsi di rossoblu possa essere il trentasettenne German Denis.

Uno che non ha bisogno di presentazioni e che in A ha fatto la differenza con maglie importanti come quelle di Napoli, Atalanta e Udinese.

Il suo recente passato è stato in Argentina e si tratterebbe di un nome che forse riscalderebbe molto di più tifoserie meno ambiziose di quella che potrebbe essere quella pitagorica nella prossima stagione.

Inutile girarci attorno: l’obiettivo è tornare in Serie A.

Il nome di Denis stuzzica, ma probabilmente lo farebbero di più le conferme di Budimir e Simy.

Quello che è certo è che il ds Ursino e la famiglia Vrenna ci penseranno e trarranno le loro conclusioni.

Quel che si sa è che per il momento dovrebbe essere stato il suo entourage a cercare il Crotone e non viceversa.