Il Crotone, in vista della prossima stagione, vuole allestire una squadra in grado di duellare per le prime posizioni. Il ds Ursino sarebbe pronto a formulare un’offerta per il difensore Bartosz Salamon

Il ventisettenne è reduce da un campionato con la Spal ed è di proprietà del Cagliari, con cui ha un contratto fino al 2020.

Il calciatore sa di non poter trovare troppo spazio in Sardegna e così Mino Raiola, agente del gigante polacco, potrebbe trovargli una sistemazione.

La società pitagorica potrebbe essere una buona soluzione.