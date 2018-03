Archiviata la pausa per le nazionali il Crotone è tornato al lavoro. L’obiettivo è allenarsi al massimo, per costruire certezze da mettere in campo.

C’è un obiettivo che vale tantissimo ed è perfettamente raggiungibile, tenuto conto che i pitagorici hanno una gara in meno rispetto alla Spal.

Il calendario non è dei più semplici, ma già in questa stagione il gruppo di Walter Zenga ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque e di andare a strappare punti persino a San Siro contro l’Inter.

L’ambizione è quella di raggiungere la permanenza nella massima serie, ma non nella maniera che in molti si aspettano.

Walter Zenga è stato chiaro nel ritenere che il gruppo a sua disposizione possa utilizzare come arma quella del gioco, de principi tecnici e tattici che hanno permesso di vivere fasi esaltanti in questa stagione.

Difficilmente si vedrà la squadra pitagorica rifugiarsi nella propria area di rigore, dato che si tratta di una caratteristica che non è nelle corde dei calabresi.

Il traguardo e il mondo in cui ci si prefigge di raggiungerlo resta ambizioso.

Al Crotone il compito di scrivere un’altra pagina di storia.