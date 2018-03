Lo scorso anno il Crotone riuscì a centrare una salvezza che per molti è stato un miracolo.

In questa stagione non sarà necessario alcun tipo di fenomeno paranormale, dato che attualmente il cammino della squadra di Zenga risulta perfettamente in linea con quelli che erano gli obiettivi dichiarati.

L’impresa resta comunque complicata perché ci sono sei pretendenti per i quattro posti che valgono la salvezza.

Ad oggi si sa che c’è da migliorare su un aspetto che fino al momento ha privato i pitagorici della possibilità di essere già adesso in una zona tranquilla.

Il riferimento va agli scontri diretti.

Non a caso nei confronti diretti i pitagorici sono indietro con Cagliari e Spal e hanno persino perso a Benevento. Considerando che ci sono da affrontare il Chievo al Bentegodi ed il Sassuolo allo Scida sarà necessario fare meglio per evitare di perdere punti preziosi in sfide dal valore doppio.