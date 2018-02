Il Crotone ha mandato in archivio le ultime due partite di Serie A con sfide che, insieme, hanno totalizzato dieci reti. Non si è divertito nessuno tra quelli che hanno a cuore i colori rossoblu, dato che in entrambe le occasioni si è perso per 3 a 2.

Si tratta di ko che pesano perché arrivano nei due scontri diretti che avrebbero potuto chiudere la pratica e che invece hanno rimesso nei guai il sodalizio pitagorico.

Oggi c’è ancora spazio e tempo per rimediare, ma i bonus sono finiti. A partire da una sfida difficile come sarà quella di Torino.

C’è la sensazione che contro Benevento e Spal la squadra di Zenga abbia un po’ peccato di presunzione, fornendo prestazioni che non sono risultate all’altezza di quanto era stato messo in mostra nella precedente serie utile.

Da quelle partite bisogna trarre linfa per accrescere il livello di fiducia del gruppo, perché è in quella fase che si è capitato che il gruppo ha la qualità per andare a prendersi la salvezza.

La consapevolezza è che, senza più margine sul terzultimo posto, i bonus sono finiti.