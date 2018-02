Il Crotone a Benevento non è riuscito ad ottenere un risultato positivo che avrebbe allungato la serie positiva. La sfida disputata in Campania, però, raggiunge un singolare record.

La gara si è fatta apprezzare per i cinque gol e l’altalena di emozioni regalata dai continui cambiamenti del risultato.

Ed è proprio nel tabellino dei marcatori che si configura la nota statistica più interessante.

Ad andare a segno, infatti, sono stati Giovanni Crociata, il brasiliano Sandro, il reggino Nicolas Viola, il libico Benali e Diabate hanno tutti una cosa in comune: hanno trovato ieri una prima volta.

Per Benali si è trattato del primo centro con la casacca dei calabresi, mentre gli altri quattro per la prima volta hanno fatto gol in massima serie.