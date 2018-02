Il Crotone va a Benevento in una sfida che potrebbe servire a mettere la parola fine alle speranze dei sanniti. Non si augura la retrocessione a nessuno, ma fare bottino pieno equivarrebbe ad eliminare dalla contesa una diretta concorrente ed occupare una delle caselle che assicura un posto all’inferno.

A Benevento i pitagorici se la vedranno con Roberto De Zerbi, il tecnico che nella scorsa stagione declinò l’interesse del club dei Vrenna e preferì proseguire la sua avventura a Foggia in Serie C.

Non esattamente un attestato di stima per la squadra calabrese che domano può togliersi dalla scarpa un sassolino non da poco, ricordando però come l’attuale situazione dei sanniti dipenda dalla guida tecnica che lo aveva preceduto.

Oggi il Crotone va a Benevento con la forza di chi ha dimostrato di poter stare in Serie A, di chi ha le carte in regola per ottenere un’altra salvezza e, senza offesa per De Zerbi, un allenatore che assicura un’attenzione mediatica ben diversa.

Non resta però che chiudere il cerchio del riscatto con una vittoria sul campo.