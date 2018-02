Lo sviluppo di questa stagione sta dimostrando che il Crotone non è più un vaso di terracotta in mezzo ai giganti.

La stagione di ambientamento del club pitagorico nel campionato di Serie A ha permesso di arrivare più pronti a quest’annata che, seppur con qualche incidente di percorso, sembra aver preso la direzione giusta.

I tifosi possono fare gli scongiuri, ma nel frattempo possono godere dei risultati dei pitagorici prendendo questa singolare statistica.

Il Cies Football Observatory ha elaborato una statistica che quantifica quanto sia stato speso per comporre le rose a disposizione dei tecnici attualmente in Europa.

E’ il Manchester City la squadra che costa di più con i suoi 878 milioni di euro, seguita dal Paris Saint Germain (805) e dal Manchester United (747).

La prima italiana è la Juventus al settimo posto (472).

Il Crotone è l’ultima in Serie A e la novantacinquesima in Europa. E’ costato appena 7 milioni di euro.