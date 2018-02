Il Crotone, ormai, sta in Serie A a pieno titolo. Quella che l’anno scorso veniva quasi considerata una presenza clandestina, ormai rappresenta una consuetudine apprezzata.

In molti ricorderanno quando gli opinionisti ritenevano che i pitagorici come società e per l’assenza dello stadio non meritassero la massima serie. Oggi, invece, non c’è salotto televisivo che non dia meriti al club dei Vrenna per la capacità di fare le scelte giuste.

Sarà stato felice Ursino, ieri, nel sapere che ieri non c’era salotto televisivo che non lodasse il sodalizio calabrese per la capacità di aver inserito i tasselli giusti all’interno del gruppo. Una’opera chirurgica, che più chirurgica non sarebbe potuta essere.

E per non parlare di Zenga e della squadra. La prova offerta a Milano ha avuto consenso unanime, perchè non è da tutti presentarsi al cospetto di una grande del nostro calcio giocandosela a viso aperto e senza fare le barricate.

Il Crotone ormai è una realtà della Serie A. Per mettere un punto esclamativo manca un dettaglio non certo piccolo: la salvezza!

La missione, però, sembra davvero possibile.