Il Crotone esce indenne San Siro contro l’Inter in una sfida che viene sbloccata al 23′ da un colpo di testa di Eder, deviato in maniera fortuita da un difensore pitagorico.

La sfida é equilibrata considerata la differenza di valori in campo: i padroni di casa fanno la partita, gli ospiti attendono e quando possono pressanti alto.

A Spalletti manca Icardi, mentre Zenga non rinuncia ad un atteggiamento propositivo scegliendo il 4-3-3 con Benali sulla linea mediana.

E per tutta la partita i rossoblu danno dimostrazione di voler giocare a calcio e al 15′ della ripresa Barberis vince un rimpallo e fulmina Handanovic. E’ 1-1.

Il gol cambia totalmente l’inerzia della sfida e il Crotone ad un certo punto inizia a collezionare anche delle occasioni per andare in vantaggio.

Nel finale gli uomini di Zenga resistono e portano a casa un prezioso pareggio.