L’Inter non vive un grande momento e contro il Crotone punta a ritrovare il feeling con la vittoria.

Il pareggio subito a tempo quasi scaduto contro la Spal ha minato ulteriormente le certezze dei nerazzurri, ma c’è da giurare che i pitagorici non sottovaluteranno l’impegno.

A San Siro i calabresi proveranno ancora una volta a dare i segnali positivi emersi nelle ultime due sfide, appellandosi anche all’iniezione di qualità portata dal mercato di gennaio con gli innesti di Benali e Ricci.

Con le dovute proporzioni anche l’Inter nella sessione invernale di trasferimenti aspirava a reperire qualità per il suo livello e Milano è arrivato Rafinha.

Il calciatore arrivato dal Barcellona potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto.