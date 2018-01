Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dall’Associazione Calcio Milan, in prestito con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Zanellato.

Nato a Milano il 24 giugno 1998, Niccolò rispecchia il prototipo del centrocampista moderno capace di cavarsela al meglio in qualunque zona della mediana: tecnica, forza fisica e capacità negli inserimenti senza palla sono le sue qualità migliori. Zanellato è cresciuto nelle giovanili del Milan ed ha esordito con i rossoneri in questa stagione, nella gara di ritorno degli spareggi di Europa League contro i macedoni dello Shkendija.

Il neo giocatore rossoblù ha firmato il contratto nel quartier generale di Salvaguardia alla presenza del presidente Gianni Vrenna.