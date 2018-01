Il Crotone tiene con il fiato sospeso il Milan fino alla fine, ma non riesce ad uscire indenne da San Siro.

Per almeno un’ora la gara è un monologo rossonero stando ai tiri in porta, ma è con il passare dei minuti che i pitagorici tirano fuori la testa dal guscio e soprattutto dopo aver subito il gol dello svantaggio danno l’idea di essere una squadra che può farcela ad ottenere la salvezza.

E se il match c’è resta a lungo in equilibrio c’è da dire grazie a Cordaz autore di diversi buoni interventi, ma allo stesso tempo il portiere non è perfetto in occasione del gol di Bonucci, quando una carambola su unscita dell’estremo difensore pitagorico permette al difensore di mettere la firma sulla vittoria rossonera.

Il gol vittoria del Milan arriva al 54′, c’è il tempo per vedere un gol annullato attraverso l’ausilio del var a Kessie e i calabresi che, nel finale, mettono i brividi ai padroni di casa in diverse circostanze.