La R.N. Auditore di Crotone anche quest’anno ha ricevuto la convocazione per un raduno della nazionale giovanile che si è tenuto nella Piscina Comunale di Pozzuoli sotto la supervisione del Tecnico Federale Nazionale Roberto Brancaccio in accordo con il Tecnico Tafuro e con le direttive del Commissario Tecnico della Nazionale maggiore Alessandro Campagna.

Un gruppo corposo costituito da giovani talenti provenienti da squadre blasonate come la CN Posillipo di Napoli, Canottieri Napoli, Waterpolo Bari, S.Mauro Nuoto, Acquachiara ATI 2000, Tgroup Arechi etc.

Erano infatti rappresentate ben 11 società per un totale di 22 atleti.

Convocati due atleti crotonesi della R.N. Auditore: Domenico Ruggiero, classe 2003 e Nicolas Cavallaro, classe 2004. Una ulteriore dimostrazione di quanto lo Staff Tecnico coordinato dal Mister Arcuri insieme alla Dirigenza dell’Auditore sia oramai nel “giro che conta” tanto da ricevere convocazioni dei suoi “talenti” oramai ogni anno.

Purtroppo Cavallaro non ha potuto partecipare al raduno per altri impegni, sempre sportivi, con la squadra Under 17 nel campionato di categoria. Il portiere Ruggiero è stato quindi l’unico rappresentante dell’Auditore in acqua agli ordini dello Staff della nazionale. Allenamento impegnativo con una fase iniziale di riscaldamento con “fondamentali” e palleggi ed, a seguire, la partita dove gli allenatori hanno potuto valutare le condizioni fisiche/tecniche dei convocati.

Soddisfazione per l’esperienza che il giovane e talentuoso Ruggiero ha maturato a contatto con i vertici tecnici della nazionale.

Intanto la UBI BANCA S.p.A., istituto leader nel settore bancario, ha siglato un importante accordo di sponsorizzazione con la Associazione Sportiva Dilettantistica Rari Nantes L. Auditore Crotone. In qualità di Sponsor Ufficiale supporterà la stagione agonistica 2017/2018 della squadra pitagorica con la quale condivide strategie e ambiziosi traguardi: entrambe le società infatti confermano che per il nuovo anno si aspettano la riconferma ad altissimi livelli e nuovi e più grandi risultati e traguardi da raggiungere.

La sport della pallanuoto rappresenta per UBI BANCA S.p.A. l’opportunità di sottolineare la propria vocazione al dinamismo e all’innovazione e consolidare la propria presenza in alcuni mercati strategici, come ad esempio quello calabrese