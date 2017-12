Il Napoli va a Crotone con la consapevolezza di dover far valere la legge del più forte e soprattutto di dover vincere per potersi laureare campione d’inverno. Un titolo platonico ma che molto spesso ha portato molto bene a chi l’ha ottenuto.

Vincere in Calabria non è certo impresa semplice, sebbene i valori i campo risultino piuttosto diversi. E non va dimenticato che la pressione sarà totalmente addosso ai partenopei, mentre i calabresi potranno prendere tutto quello che, eventualmente, verrà di buono.

Napoli: un dubbio per Sarri

Il Napoli scenderà in campo allo stadio Ezio Scida alle ore 20.45 di venerdì e lo farà senza lo squalificato Mario Rui. L’assenza del portoghese renderà obbligate alcune scelte: a destra, ad esempio, tornerà titolare Maggio, con Hysaj dirottato a sinistra in difesa.

Il reale dubbio riguarda il calciatore che affiancherà Koulibaly al centro. Albiol, infatti, potrebbe essere sostituito da Chiriches.