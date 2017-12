Niente da fare per il Crotone che subisce una sconfitta pesante contro la Lazio, in una giornata in cui i valori in campo rendevano assai possibile una battuta d’arresto.

Anche perchè davanti c’era una squadra biancoceleste, fortemente arrabbiata per non centrare la vittoria dallo scorso 3 dicembre.

A decidere la contesa ci sono Lukaku, Immobile, Lulic e Felipe Anderson.

LAZIO: Strakosha; Patric, De Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Murgia (66’ Leiva), Lukaku; Milinkovic (66’ Lulic), Luis Alberto (83’ Anderson); Immobile. A disp.: Guerrieri (GK), Vargic (GK), Nani, Basta, Quissanga, Caicedo, Radu, Luiz Felipe, Bruno Jordao. All. Inzaghi

CROTONE: Cordaz; Sampirisi (83’ Faraoni), Ceccherini, Ajeti, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Trotta, Budimir (83’ Simy), Stoian (66’ Tonev). A disp.: Festa (GK), Viscovo (GK), Aristoteles, Kragl, Suljic, Pavlovic, Cabrera, Crociata. All. Carbone (Zenga squalificato)

Arbitro: Calvarese di Teramo

Reti: 56’ Lukaku, 78’ Immobile, 86’ Lulic, 89’ Anderson

Ammoniti: Milinkovic (L), Ajeti (C), Budimir (C)