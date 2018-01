La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, delle prestazioni del calciatore Ettore Mendicino alla Società Sportiva Monza. Mendicino, nato a Milano l’11 febbraio 1990, ha vestito il rossoblù a partire da gennaio 2017, collezionando 42 presenze e mettendo a segno 9 reti tra Campionato, Playoff, TIM Cup, Coppa Italia Serie C. La Società intende ringraziare il giocatore per impegno e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della stagione.