Il Cosenza ha il cartello di cantiere aperto davanti all’entrata dello spogliatoio.

Dalle parti del San Vito potrebbero essere sorprdentemente girevoli.

Non è un mistero che il portiere Perina e Pinna stiano cercando una nuova sistemazione.

Non lo è neanche che Statella presto potrebbe cedere alle lusighe della Ternaan, in quello che potrebbe essere l’ultimo treno importante dela sua carriera.

La novità riguarderebbe Alain Baiclet che gode della stima di Viterbese e Bisceglie. Il contratto in scadenza del francese potrebbe far diventare l’addio un’ipotesi nel caso in cui da quelle squadre già da adesso potrebbe emergere l’intenzione di offirgli un accordo pluriennale.