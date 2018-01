Il Catanzaro a Castellammare non ha offerto la prova migliore della stagione. E’ innegabile che la squadra di Dionigi dovrà migliorare il livello delle prestazioni se davvero vorrà ricacciare indietro qualsiasi fantasma dei play out e cullare i sogni dell’accesso ai play off.

Al Menti sono state le parate di Nordi a tenere vive le speranze dei giallorossi di restare in partita, sebbene l’espulsione di Marin abbia condizionato e non poco la sfida.

Adesso però inizierà ad essere il momento di cambiare marcia, perchè si conta di poter inserire nel motore i nuovi innesti che sono arrivati nel mercato di gennaio e che allo stesso tempo rappresentano tasselli decisamente più funzionali al gioco del tecnico emiliano.

Il riferimento va naturalmente a De Giorgi e Sepe.

Ma attenzione presto si conta di avere anche al top della condizione anche Infantino e Letizia, giocatori che dovranno fare la differenza nell’economia dell’ultimo scorcio di stagione.