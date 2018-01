La Casertana, formazione campana impegnata nel girone C di Serie C, potrebbe piazzare una serie di colpi interessanti per la categoria, andando ad acquistare proprio in Calabria.

In particolare i falchetti avrebbero messo gli occhi sul difensore Pinna, abile a giocare in tutti i ruoli della difesa, che è ormai in uscita da Cosenza.

Per la corsia di sinistra della retorguardia la stessa Casertana avrebbe scelto il trentunenne Roberto Sabato del Catanzaro.