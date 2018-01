Il Catanzaro non si limita a comprare in questo mercato di gennaio. In attesa di capire se arriveranno Bombagi e Cianci, è fatta per Cason.

Presto, però, si dovrà capire quale sistemazione troveranno dei calciatori che non sembrano rientrare nei piani. Il difensore Marchetti piace all’Andria, Icardi dovrebbe cambiare girone (c’è il Pisa su di ui), mentre Anastasi e Lukanovic dovrebbero rientrare alle società detentrici del contratto: Catania e Novara.