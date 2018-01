Il Catanzaro nel mercato di gennaio non starà a guardare. C’è necessità di potenziare l’organico per garantirsi l’accesso ai play off e magari gettare le basi per una squadra che l’anno prossimo sarà costruita per vincere.

Dovrebbero essere tre i calciatori nel mirino dei giallorossi: l’esterno sinistro dell’Akragas Sepe, che potrebbe liberarsi approfittando della difficile situazione societaria dei sicliani, il difensore centrale Cason (di proprietà dell’Atalanta, attualmente alla Carrarese) e un altro esterno (stavola offensivo), Cesaretti della Paganese.