“Abbiamo fatto un brutto primo tempo, poi il Catanzaro ha iniziato a giocare dopo la mazzata del gol subito. Con questo risultato vanifichiamo due mesi di buoni risultati. Meritavamo il pareggio, ma cambia poco”.

Davide Dionigi, allenatore del Catanzaro, non nasconde la delusione per la sconfitta subita in casa ad opera di una squadra che gli sta molto a cuore, ossia la Reggina.

Stavolta, però, gli amaranto sono stati avversari.