In attesa dell’Assemblea dei Soci, prevista in settimana, arrivano le prime riconferme e si tratta del portiere Gianluca Parisi e dell’universale Aldo Durante. Il primo, prodotto del settore giovanile reggino, difenderà nuovamente i pali della porta reggina; il secondo ha dichiarato ancora una volta fedeltà alla maglia bianconera. Ulteriori riconferme sono attese già da domani ed anche nei prossimi giorni, tempo tecnico di organizzare gli ultimi incontri.

Intanto il sodalizio reggino sta sondando il mercato per rinforzare ulteriormente la rosa, indipendentemente dalla categoria che andrà a disputare per la prossima stagione. Intanto, rientrano dal prestito i vari Quattrone e Palumbo (dalla Futura), così come Aquilino (Bovalino) e Cantarella (Soccer Lab); in uscita, in dirittura d’arrivo anche il rinnovo, con la formula del prestito, per Nicola Modafferi alla Ribho Fossano. A tal proposito, proprio il mercato in uscita è molto attivo. Tante, tantissime, le richieste che stanno giungendo specialmente per i prodotti del vivaio reggino. Purtroppo però, dobbiamo constatare, la mancanza di correttezza di “Direttori Sportivi” di altre società che preferiscono contattare direttamente giocatori (peraltro vincolati) invece di confrontarsi con lo staff societario. Il Cataforio prosegue sulla propria strada, certo e sicuro della propria onestà intellettuale.