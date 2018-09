Week-end soddisfacente per il Cataforio. Dopo essersi aggiudicato il match di Coppa Divisione con la prima squadra, il team reggino, ieri pomeriggio, ha varcato lo Stretto prendendo parte al XIX Memoriale “Alessandro La Mendola” riservato alla categoria U19. La squadra allenata da Ricardo Atkinson ha vinto entrambe le gare disputate, aggiudicandosi il torneo. Nella prima partita, per la cronaca, Campolo ha realizzato il gol vittoria al termine di una azione personale contro Regalbuto. Contro la Siac Messina invece, è arrivato il successo per 2-1 frutto dei gol di Morabito ed Attinà (rispettivamente su schema da calcio di punizione e su tiro libero).

Il neo allenatore della formazione U19 ha così commentato: “Nonostante il poco lavoro svolto, ed il fatto che ancora stiamo strutturando il gruppo, sono contento dei ragazzi. Mi ha fatto piacere vedere in loro la mentalità vincente. Non basta solo giocare bene ma bisogna avere la voglia di vincere. L’occasione del torneo è stata utile per poter testare i pochi schemi provati e per lavorare sul gruppo. Sono stati inseriti anche ragazzi appartenenti alla categoria Allievi che si sono dimostrati all’altezza della situazione”.