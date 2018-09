C’è stato poco da fare per i ragazzi della Futura in terra catanese .

Alla prima gara ufficiale della stagione l’emozione ha tradito i ragazzini terribili di mister Alfarano .

Emozione palesata subito perché dopo appena 5 secondi il Catania andava in gol e dopo tre minuti era già sul 3 a 0 .

Inizio difficile quindi , time out e tentativi di riordinare le idee da parte del mister. Dopo il gol del 3 a 0 opportunità di accorciare per Modafferi grazie ad un calcio di rigore ottenuto per atterramento di Tripodi da parte del portiere siciliano che era stato superato in dribbling .

Portiere spiazzato ma palla sul palo e neanche a dirlo nella ripartenza ecco il 4 a 0.

La prima frazione si chiude con un altro palo di Scappatura e il quinto gol degli ospiti che avevamo anche raggiunto il bonus dei 5 falli.

Secondo tempo più equilibrato con un altro palo di Tripodi ed i gol di Scappatura e Pannuti che servono per il morale .

Rotazione di tutti i disponibili per mister Alfarano che ha consentito a tutti di assaggiare il clima partita .

Si continuerà a lavorare con impegno facendo tesoro degli errori commessi con l’obiettivo di essere pronti per l’inizio del campionato.

Le gare di Coppa Italia prossime serviranno soprattutto a questo .

Buono l’arbitraggio