L’Asd Cataforio Calcio a 5 Reggio Calabria, rende noto di aver chiuso l’accordo con il Pivot-Laterale Francesco Martino, nell’ultima stagione alla Polisportiva Futura, conclusa in maniera molto prolifica in termini realizzativi visti i 16 gol stagionali, 15 dei quali in campionato.

Il DG Cicciù fa anche il punto sul mercato della società del presidente Sismo: “Stiamo sondando la pista estera per consentire al nostro roster un ulteriore salto di qualità. Al contempo ci stiamo muovendo tantissimo sul settore giovanile nonostante le difficoltà che la nuova riforma ha comportato. Abbiamo organizzato ad inizio mese uno stage di tre giorni ed altri ne seguiranno“. “Ci sarà anche qualche movimento in uscita – prosegue Cicciù – viste le richieste di alcuni dei nostri giovani sia da categorie superiori sia da categorie inferiori. Alcuni dei protagonisti dell’U19 e dell’U18 sono stati in ogni caso inseriti in prima squadra”.

Francesco Martino dichiara invece: “Mi è sempre piaciuto l’ambiente del Cataforio, nonostante giocassi per la Futura, visti gli ottimi risultati conseguiti e la politica che la società ha sempre portato avanti. Ritrovo dei carissimi amici come Atkinson, Durante, Parisi ed altri ancora, che mi hanno confermato le buone impressioni sull’ambiente prima citato. Ci speravo in questa chiamata, pur avendo ricevuto altre richieste, e di fatto la trattativa si è conclusa in pochi minuti. Voglio ringraziare la Futura, composta da persone importanti e che mi hanno dato una mano ed in particolare mi sento di ringraziare mister Rinaldi che mi ha consentito di esprimermi al meglio”. Riguardo la stagione 2018-2019, Martino conclude: “Ci sono le prerogative per fare iniziare bene e piano piano il campo ci dirà quale sarà la nostra sorte. Dal mio punto di vista ci sarà una sana competizione con i miei nuovi compagni di squadra, al fine di consentire più scelte al mister Praticò, tenuto conto che gioco come Jolly e posso dare il mio contributo in ogni zona del parquet”.