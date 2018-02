FARMACIA C.LE PAOLA – POL FUTURA 4 a 3

Marcatori Futura:F Martino,Richichi,Labate

Ancora una sconfitta di misura in trasferta per la Futura di capitan Simone Martino .

Anche a Paola la squadra di Motta San Giovanni “vende cara la pelle ” e cede di misura dopo avere cercato fino alla fine la rete del meritato pareggio .

Nota molto positIva della giornata l’esordio di Antonino MODAFFERI .

Entrato in campo sullo zero a zero ha sfiorato subito il gol di testa su lancio del portiere Martino.

Qualche minuto dopo intercetta palla a centrocampo, avanza e quando gli avversari lo affrontano serve da veterano F Martino che segna il gol dell’ uno a zero .

Bene anche nelle altre fasi della partita quando é stato chiamato in causa da mister Rinaldi .

Per la cronaca il primo tempo si chiude sull’ 1 a 1 con pareggio a 2 secondi dalla fine del Paola in seguito ad una deviazione di Richichi, su tiro dalla distanza, che supera un ottimo Martino .

La ripresa inizia con il gol del Paola dopo 20 secondi su calcio di punizione.

Partita bellissima con il terzo gol dei padroni di casa , dopo altri 2 minuti, con schema da fallo laterale .

La Futura non ci sta e inizia un pressing alto che permette a Caminero di rubare palla e di servire Richichi che non perdona segnando il 3 a 2 .

Quinto di movimento per la Futura che crea non pochi problemi al Paola ma che frutta il gol del 4 a 2 ai Paolani, con un tiro a giro, dal proprio calcio d’angolo .

Continua però la Futura con il quinto di movimento e crea diverse occasioni con F Martino , Caminero e Richichi.

Ci pensa però Labate a concludere una ripartenza micidiale di Caminero con il gol del 4 a 3 a due minuti dalla fine .

A questo punto il palazzetto dello Sport trattiene il fiato e assiste a due nitide palle gol della Futura prima della fine della gara .

Complimenti al Paola ed in bocca al lupo per il prosieguo della stagione .

In casa Futura messa da parte l’ennesima ottima prestazione si pensa già alla partita di sabato prossimo, a Lazzaro, con il CMB secondo in classifica .

Buono l’arbitraggio .