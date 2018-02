Non sarà una sfida come altre. Non sarà un derby come gli altri. Cataforio e Real Rogit si affronteranno nel terzo re-match di questa stagione per due squadre che si sono affrontate in tutte le competizioni alle quali hanno preso parte. Il bilancio al momento è in perfetta parità essendo stato rispettato peraltro il fattore campo: in campionato ha vinto il Rogit (5-2), in Coppa Divisione ha vinto il Cataforio (4-3). In palio adesso, c’è il passaggio al concentramento nazionale della Coppa Italia di Serie B.

E’ la partita più importante dell’intera stagione, è la partita che potrebbe segnare un punto storico per il sodalizio bianconero e per la città di Reggio Calabria tutta. Nessuna società è riuscita spingersi così in là in questa competizione.

Servirà tutto il supporto dei tifosi, servirà tutto il calore del pubblico del “PalaMazzetto” che in più di un’occasione si è dimostrato il “sesto uomo”.

CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 15:00 DI SABATO 10 FEBBRAIO!