Una settimana ricca di impegni ma anche di grandi soddisfazioni. Le selezioni giovanili bianconere tornano a casa tutte con i tre punti, sulla scia della prima squadra e dopo lo straripante successo per 8-0 dell’Under 19, in casa dell’Or.Sa. Aliano. Ottime notizie arrivano anche dall’U18, capolista del proprio girone, che ha vinto per 3-0 sullo Xenium. Al via anche il campionato Giovanissimi ed anche in questo caso c’è un’altra affermazione dei baby bianconeri, per 6-4 contro il Comprensorio Archi. Gli Allievi invece, hanno battuto per 3-2 la Bernardino Cordova.

Qui U18: Ritrova il successo il Cataforio di mister Quattrone. I bianconeri, unendosi al magic moment della prima squadra, dell’U19 e degli Allievi, sono riusciti a superare la coriacea resistenza dello Xenium. Alessio Labate ha deciso la prima frazione (e si è visto anche parare un rigore); di Petitto e Sarica i gol che hanno fissato il punteggio sul 3-0 finale. Cataforio che resta capolista del girone, mantenendo peraltro il dato di migliore difesa, al pari dell’U19. Mister Quattrone, a fine gara, ha così commentato: “Ho trovato uno Xenium ben più organizzato rispetto all’andata. Devo fare i complimenti al loro portiere che ha sfoderato dei grandi salvataggi. La partita l’abbiamo condotta noi, con i nostri avversari proiettati a difesa della propria metà campo. Bravi ad avere pazienza ed a capitalizzare le occasioni avute. Aver mantenuto la migliore difesa del girone è per noi di fondamentale importanza e speriamo di proseguire quanto più possibile su questa strada”.

Qui Giovanissimi: Partono col piede giusto i baby bianconeri, che riescono ad avere la meglio sul proprio terreno di gioco, contro il Comprensorio Archi nella prima giornata del campionato Giovanissimi. La vittoria è arrivata con il punteggio di 6-4 frutto della tripletta realizzata da Ambrogio, della doppietta di Giuseppe Morabito e del gol di Toscano.

Qui Allievi: Vittoria preziosissima per il Cataforio nello scontro diretto con la Bernardino Cordova. I ragazzi di mister Scopelliti infliggono la prima sconfitta stagionale agli avversari, regalandosi a loro volta la quarta vittoria di fila. Una gara equilibrata nella quale anche il portiere Demetrio Laganà è risultato decisivo parando un tiro libero. Punteggio finale di 3-2 (primo tempo 2-2). In entrambe le circostanze è stato il Cataforio a portarsi in vantaggio, con le reti messe a segno da Attinà e Gabriele Scopelliti. Nella ripresa, ancora Attinà, si procura e trasforma un calcio di rigore, non tremando davanti al peso della responsabilità. In classifica la Pro Pellaro Soccer Lab continua a non sbagliare (unica squadra imbattuta e che ha sconfitto il team del presidente Sismo) mentre il Cataforio è secondo in solitaria a -1 dalla capolista, scavalcando proprio la Bernardino Cordova.