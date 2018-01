Asd Cataforio C5 RC – Assoporto Melilli 6-3

Marcatori: 0’46” e 12’05”pt Cilione (C), 1’05”pt Chalo (M), 0’59”st Jener (C), 5’52”st Monaco (M), 11’49”st Scopelliti (C), 16’16”st Gallon (M), 18’42”st Giriolo (C), 19’15”st Durante (C).

Asd Cataforio C5 RC: Aquilino, Ienari, Labate, Scopelliti, Cilione, Giriolo, Laganà, Atkinson, Durante, Modafferi, Parisi, Jener. All. Praticò.

Ass. Melilli: Russo, Failla, Monaco, Chalo, Giardina, Rizzo, Schembri, Petriglieri, Gallon, Tarantola, Gianino, Felice. All. Ranno.

Note: Ammoniti: Durante (C), Chalo (M), Petriglieri (C).

Una gara emozionante, bella, dagli alti contenuti tecnici e tattici e dove non sono neanche mancati attimi di tensione tra i contendenti sul parquet. Due squadre che non si sono risparmiate e che hanno divertito. Alla fine l’ha spuntata, con pienissimo merito, un Cataforio che si conferma in ottimo stato di forma, specie tra le mura amiche, dove ha centrato qualcosa come 5 successi consecutivi, facendo cadere nell’ordine Mascalucia, Feldi Eboli, Real Parco, Real Rogit ed Assoporto Melilli. Un fortino, fin qui, quello del “PalaMazzetto” che anche grazie ad un pubblico caldissimo, riesce a rivelarsi un punto di forza per la formazione bianconera.

Passando alla cronaca del match, c’è Atkinson in panchina, nell’eventualità dei calci rigore, il suo recupero completo si avvicina ormai sempre di più. Pronti, via e si parte col botta e risposta tra Cilione e Chalo. Il capitano reggino segna con un perfetto inserimento; il brasiliano dei siciliani invece, con un dubbio contatto su Jener, vìola Parisi dal fronte mancino. Subito dopo c’è il palo ospite con Petriglieri, mentre Parisi respinge il colpo di testa di Tarantola. E’ Durante che dall’altra parte impegna Russo su uno schema da calcio piazzato; successivamente Parisi sale in cattedra e respinge due volte su Failla, in particolare il secondo intervento è veramente spettacolare, visto il volo plastico con salvataggio con la mano di richiamo. Trema ancora il palo dei reggini, con la punizione di Chalo, mentre Modafferi fa sibilare il proprio mancino a pochi centimetri dalla porta difesa da Rizzo. Entrambe le compagini danno pochi spazi per azioni “semplici”, allora Laganà ci prova da calcio di punizione, trovando il salvataggio della difesa neroverde; poi è Felice che di testa rischia di beffare il proprio portiere. È ancora Parisi a dire di no alla punizione di Chalo e poco dopo arriva il vantaggio locale. È magistrale l’apertura di Laganà che trova sulla sinistra Durante, il cui assist al centro per l’accorrente Cilione è perfetto. Nuovo vantaggio Cataforio e pubblico in visibilio per un’azione di rara bellezza. Gianino sfiora il 2-2 pochi istanti dopo, mentre Jener non trova la porta da ottima posizione. La prima frazione si chiude poi con il miracolo di Rizzo su Durante. Un primo tempo durato ben 54 minuti e nel quale il Melilli ha rischiato di arrivare al 6° fallo in quattro circostanze, non sanzionate dai direttori di gara.

La ripresa si apre con il massimo vantaggio per i ragazzi di mister Praticò, sull’asse Cilione-Jener con il brasiliano che trova la sua seconda segnatura nella competizione dopo quella realizzata nella gara di ritorno contro la Futura. Il gol mette le ali ai padroni di casa che sfiorano il poker ancora con Cilione che prima liscia di un niente in spaccata sul rasoterra di Laganà e poi si vede ricacciare l’urlo in gol da un provvidenziale intervento di Russo, su assist di Jener. Si svegliano i siciliani, pericolosi con Chalo prima, concerti con Monaco poi, bravo nella triangolazione con Failla al 4′. Modafferi in contropiede mette in mezzo ed anche Jener, come Cilione in precedenza, non arriva a ribadire da due passi. Si arriva così al 9′, con Parisi che tenta una sortita offensiva, calcia e trova solo un angolo, dalla battuta del quale, Giriolo smarca Scopelliti che non lascia scampo a Rizzo. È il nuovo doppio vantaggio, ma la partita è tutt’altro che chiusa. Si, perché mister Ranno sostituisce il portiere, inserendo il brasiliano Gallon in luogo di Rizzo e proprio Gallon, con un gran bolide da fuori area, spedisce la sfera nel sette, riaprendo la disputa. Ci penserà un paio di minuti più tardi Giriolo dopo un’autentica magia di Aldo Durante. La “scorpion” a smarcare il compagno che dopo un controllo riesce ad insaccare il punto del 5-3. Con Melilli totalmente sbilanciato in avanti, Durante ruba la sfera ed insacca a porta vuota, sancendo di fatto la meritata vittoria bianconera e prendendosi i meritati applausi da parte del pubblico locale.

Cataforio adesso atteso, nel terzo turno, il finale della fase a gironi, dal Real Rogit che ha superato per 2-0 il Real Cefalù. Nuova sfida contro i “cugini” rossanesi, l’ultima prima dell’accesso alle final eight della competizione, in programma a Reggio Calabria il 6 febbraio. Sabato prossimo ritorna il campionato, con i bianconeri di scena in trasferta, contro Regalbuto per la seconda giornata del girone di ritorno. Il clima è di grande entusiasmo e con la mentalità tranquilla ed i meccanismi che sembrano ormai ben rodati ed operativi, c’è da attendersi un’altra grande prova, anche lontano dal parquet amico.

Al termine dell’incontro, Aldo Durante ha commentato la vittoria ottenuta

Aldo Durante (universale Cataforio): “Vittoria meritatissima, abbiamo tenuto il ritmo del gioco dall’inizio alla fine. Sapevamo che Melilli, per averlo affrontato in campionato, era una squadra tosta e dura a morire, con ottimi elementi. Se giochiamo concentrati possiamo raggiungere grandi obiettivi. L’appetito vien mangiando. La Coppa Italia non era un obiettivo di inizio stagione, ma ci stiamo prendendo gusto ed arrivati a questo punto non possiamo mollare. Cinque vittorie in casa? È stata espressa richiesta del mister, di dare quel qualcosa in più soprattutto sul parquet amico. Questa è casa nostra e non possiamo fare passare nessuno. Stiamo andando tutti bene singolarmente ed anche di squadra, nonostante ci manchi Atkinson. Come aveva chiesto il mister ognuno sta facendo il proprio dovere. Regalbuto? È una gara che ci potrà fare capire di che pasta siamo fatti. Fino ad adesso abbiamo solo pensato alla salvezza, ora, perché no, possiamo iniziare a guardare anche le squadre sopra di noi”.