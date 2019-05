di Gianni Tripodi – Non è facile. Non è affatto facile. Senza ritornare sul come e sul perché si è arrivati a quello che è successo, è obbligatorio rendere onore allo staff e a tutto il roster, un gruppo di “pazzi” che, nonostante, le numerose difficoltà incontrate dall’inizio della stagione, ha fatto vivere all’intera città una favola, purtroppo non c’è stato il lieto fine, ma che importa, le emozioni, trasmesse al popolo neroarancio, quelle, rimarranno per sempre. Chapeau.