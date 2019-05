La Mood Project Reggio Calabria in merito al provvedimento disciplinare emesso in data odierna dalla Federazione Italiana Pallacanestro comunica che è stato già predisposto il ricorso.

Di seguito le dichiarazioni di Alessandro Menniti:

“Fermo restando la massima fiducia negli organi di Giustizia Sportiva, appresa oggi la notizia dell’esclusione dal campionato da parte della FIP – in merito a tale vicenda – mi preme chiarire che la società ha ottemperato al pagamento della VI rata dei Nas federali, entro i termini concessi in proroga dalla Federazione. In data odierna, stante il tardato accreditamento della somma, dovuta a cause a noi non imputabili, ci siamo ulteriormente prodigati per garantire con una soluzione immediata quanto richiesto. Tutto questo sarà oggetto di ricorso già predisposto dalla società, con l’auspicio che vengano accolte le nostre istanze”.